Dal Giardino della Minerva ai Parchi archeologici di Paestum e Velia | Pasqua e Pasquetta tra natura storia e laboratori

Durante le festività di Pasqua e Pasquetta, molti luoghi di interesse culturale e naturale rimangono aperti al pubblico. Tra questi, il Giardino della Minerva, che offre attività e laboratori, e i Parchi archeologici di Paestum e Velia, aperti ai visitatori in questi giorni festivi. Queste località rappresentano un punto di riferimento per chi desidera trascorrere le festività immerso nella storia e nella natura.

Intanto, a Pasqua, prima domenica del mese, l'ingresso è gratuito grazie all’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura Intanto, in occasione delle festività pasquali, i Parchi archeologici di Paestum e Velia saranno regolarmente aperti, dalle ore 8:30 alle ore 19:30 con ultimo ingresso alle ore 18:30, offrendo a visitatori e famiglie l’opportunità di vivere queste giornate all’insegna della cultura, della bellezza e della storia. Il 5 aprile, Domenica di Pasqua, coincide con la prima domenica del mese, con ingresso gratuito per tutti, grazie all’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura. Anche a Pasquetta, i Parchi resteranno aperti per accogliere il pubblico che desidera trascorrere una giornata diversa, tra arte, natura e relax. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Giardino di Pasqua a Napoli: un’esperienza immersiva tra uova e natura. Ponte di Pasqua, Salerno apre musei e siti culturali: Castello Arechi e Giardino della Minerva protagonistiSalerno si prepara al ponte di Pasqua puntando sulla valorizzazione del proprio patrimonio culturale. Una selezione di notizie su Dal Giardino della Temi più discussi: Mostre mercato di giardinaggio in aprile 2026 nel Centro-Sud; In Campania 18 grandi fotografi raccontano Fabrizio De André; Riccione celebra La stagione dei matrimoni: Debora Grossi presenta il suo nuovo libro in Biblioteca; I tappeti floreali restaurati tornano a splendere a Villa Monastero. Ponte di Pasqua, Salerno apre musei e siti culturali: Castello Arechi e Giardino della Minerva protagonistiSalerno si prepara al ponte di Pasqua puntando sulla valorizzazione del proprio patrimonio culturale. In vista delle festività, sono previste aperture ... zon.it VIDEO / Vandalizzato il giardino della Minerva a SalernoVandali in azione al giardino della Minerva di Salerno. Dall'esterno sono stati lanciati oggetti pesanti che hanno danneggiato l'impianto di illuminazione e le mura medievali dell'orto botanico ... rainews.it Nel giardino della Triennale di Milano, in collaborazione con Pollen, arriva il Flower Market dal 4 al 5 e dall'11 al 12 aprile x.com +++DAL GIARDINO DELLA MEMORIA DI CAPACI ALLA DIOCESI DI BRINDISI, LA QUESTURA DONA L'OLIO DELLE OLIVE NATE NEL POSTO DOVE GIOVANNI FALCONE, SUA MOGLIE E GLI UOMINI DELLA SCORTA PERSERO LA VITA A CAUSA DEL N - facebook.com facebook