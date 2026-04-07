Durante il fine settimana pasquale, il Giardino della Minerva a Salerno ha registrato oltre 1700 visitatori in tre giorni, consolidandosi come uno dei principali punti di interesse della città. I numeri, che rappresentano un record, evidenziano l’afflusso di pubblico nel periodo di maggiore affluenza turistica. La crescita delle visite si aggiunge ai dati degli ultimi anni, confermando la popolarità del giardino tra i luoghi più visitati.

Numeri da record per il Giardino della Minerva di Salerno, che durante il ponte pasquale ha fatto registrare oltre 1700 presenze in tre giorni, confermandosi tra i principali attrattori turistici della città. L’orto botanico, uno dei luoghi simbolo del patrimonio culturale e naturalistico salernitano, ha attirato un flusso costante di visitatori, tra turisti e cittadini. Oltre 1100 ingressi solo a Pasquetta. Secondo quanto riportato, la giornata di Pasquetta ha fatto segnare il picco maggiore con 1.130 ingressi, ai quali si aggiungono le oltre 600 presenze registrate tra il sabato e la domenica di Pasqua. Numeri significativi che evidenziano il crescente interesse verso il sito, nonostante la sua posizione non centrale, che richiede ai visitatori di raggiungerlo con una scelta precisa e consapevole. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Salerno, numeri da record per il Giardino della Minerva: più di 1700 presenze in 3 giorni

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Il successo dei monumenti aperti e i primi bagni in provincia di Salerno rappresentano un test positivo per il turismo: boom di visitatori in città, al Giardino della Minerva e nella Costiera Amalfitana per Pasqua e Pasquetta | https://shorturl.at/Fb2Ay - facebook.com facebook