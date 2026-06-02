Fortuna le navette | il mare più comodo e vicino

A Pesaro, i parcheggi sono insufficienti o a pagamento, rendendo difficile trovare posti liberi. Di conseguenza, molti bagnanti devono affidarsi alle navette per raggiungere la spiaggia, che risultano più comode e vicine rispetto ai parcheggi disponibili. Questa situazione può trasformare la giornata al mare in un’esperienza complicata o costosa per i visitatori. La mancanza di spazi gratuiti e facilmente accessibili influisce sulla fruibilità della spiaggia durante la stagione estiva.

I parcheggi a Pesaro: o non bastano o sono a pagamento. Il rischio per molti bagnanti è che per questo la giornata di mare diventi o un lusso o un ammattimento. Da qui il servizio bus navetta gratuito – con tre linee diurne (oltre le 19) e una notturna (fino alle 23.50) – quale sponda adottata dall’amministrazione comunale pesarese a favore dei cittadini. "Per garantire un servizio gratuito per la gente il Comune ha investito 50mila euro – spiega il sindaco Andrea Biancani –. La navette, oltre a migliorare la qualità della vita, riducono il traffico, favoriscono la sicurezza stradale e offrono un’alternativa all’uso dell’auto privata verso una mobilità sostenibile ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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O bairro que quase desapareceu… e virou o mais hypado de Valência!

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