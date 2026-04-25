Le scarpe preferite di Jennifer Aniston sono tornate | il modello più comodo diventa trendy

Le Birkenstock Boston, modelli di sandali molto popolari, sono tornati in auge, grazie anche al sostegno di una celebrità molto nota. La protagonista di molte serie televisive ha infatti mostrato di preferire questo modello comodo, contribuendo a rinnovarne il successo. La notizia è stata riportata da diverse testate di gossip e moda, che hanno evidenziato come queste scarpe siano tornate di tendenza.

Le Birkenstock Boston sono tornate e si apprestano a essere la calzatura must have della primavera estate 2026. Un tempo erano considerate come le “scarpe da turista” oggi sono a tutti gli effetti un pezzo passe-partout. E se ce lo dice Jennifer Aniston. In primavera e in estate, soprattutto quando si sta fuori tutto il giorno o c’è tanto da camminare, diventa un dilemma il decidere quali scarpe indossare. L’ideale è trovare qualcosa che non solo sia comodo ma che sia anche trendy e che ci faccia quindi sentire non solo a nostro agio ma anche in linea con le tendenze del momento. Bene, per questa primavera estate 2026 la soluzione ce l’ha...🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Le scarpe preferite di Jennifer Aniston sono tornate: il modello più comodo diventa trendy Notizie correlate Leggi anche: L’ex di Jennifer Aniston, Justin Theroux, diventa papà: come ha reagito lei Jennifer Aniston festeggia il compleanno con Jim Curtis: le foto inedite«Buon compleanno», ha scritto il life coach specializzato in ipnoterapia su Instagram, condividendo due scatti insieme all'attrice e aggiungendo un...