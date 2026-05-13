Terni-Orte-Civitavecchia si stappa l’imbuto di Monte Romano | così il mare è più vicino

Da ternitoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziati i lavori lungo la strada statale 675 “Umbro Laziale” per completare il collegamento tra Terni, Orte e il porto di Civitavecchia. L’intervento mira a migliorare il collegamento tra le due città e il porto, facilitando il traffico e riducendo i tempi di percorrenza. La chiusura di un tratto della strada ha causato disagi alla circolazione, ma i lavori sono stati avviati per completare l’opera.

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Via ai lavori lungop la strada statale 675 “Umbro Laziale” per il completamento del collegamento del tragitto tra Terni, Orte e il porto di Civitavecchia. Anas ha infatti consegnato i lavori del primo stralcio fra Monte Romano e Tarquinia: l’investimento complessivo supera i 355 milioni di euro.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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