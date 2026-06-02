Un’allerta arancione è stata emessa dalla Protezione Civile dell’Emilia-Romagna per l’Appennino Parmense, dove si sono registrati forti temporali e venti che hanno raggiunto gli 88 chilometri all’ora. La giornata di martedì 2 giugno è caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse nel territorio, con pioggia intensa e raffiche di vento significative. La situazione richiede attenzione e precauzioni da parte della popolazione.

Per la giornata di oggi, martedì 2 giugno, nel territorio Parmense è attiva un'allerta meteo emessa dalla Protezione Civile dell'Emilia-Romagna. Per quanto riguarda le zone montane l'allerta è di colore arancione. Per altre aree di colore giallo. "Per la giornata di martedì 2 giugno sono previste. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Maltempo in Emilia-Romagna: Neve e Venti Fino a 90 km/h Causano Disagi e Interventi dei Vigili de

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Temi più discussi: Forti temporali e venti fino a 88 chilometri all'ora: per l'Appennino Parmense è giornata di allerta arancione; Grandine e temporali dopo il caldo afoso, è allerta meteo (con temperature in calo) in Emilia Romagna; In arrivo temporali e calo delle temperature al Centro-Nord; Il 2 giugno allerta arancione per vento in Appennino, temporali su tutta la regione.

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