Tuscany Medieval Festival 2026 appuntamento dall' 8 al 10 maggio alla Fortezza Nuova | il programma completo

Dal 8 al 10 maggio si terrà alla Fortezza Nuova il Tuscany Medieval Festival 2026, un evento che richiama ogni anno numerosi visitatori. La manifestazione si svolge nel centro storico della città e propone un programma ricco di spettacoli e iniziative legate al tema medievale. La tre giorni prevede concerti, mostre e rappresentazioni teatrali, coinvolgendo diverse realtà culturali del territorio.

Dall'8 al 10 maggio torna uno degli appuntamenti più attesi della primavera livornese. Il Tuscany Medieval Festival, farà tappa, come di consueto, alla Fortezza Nuova. Sul sito Liveticket sono già aperte le prevendite per un evento che ogni anno accoglie in uno dei luoghi simboli della città.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Sulla Felicità Festival: tra ambiente, fotografia e... e 5e5. Il programma completo dall'8 al 10 maggioDall’ambiente alla psicologia, dalla fotografia al cibo: per tre giorni Livorno si trasforma in un laboratorio diffuso dedicato alla felicità. Sulla Felicità Festival: tra ambiente, psicologia e... e 5e5. Il programma completo dall'8 al 10 maggioDall’ambiente alla psicologia, dalla fotografia al cibo: per tre giorni Livorno si trasforma in un laboratorio diffuso dedicato alla felicità. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Livorno, la città è pronta per accogliere la quinta edizione del Tuscany Medieval Festival; Tuscany Medieval Festival, una notte epica a Livorno; Alla Fortezza Nuova torna il Festival Medievale; TUSCANY MEDIEVAL FESTIVAL: bill e dettagli dell’evento livornese. Livorno, la città è pronta per accogliere la quinta edizione del Tuscany Medieval FestivalDall’8 al 10 maggio alla Fortezza Nuova cortei, giostre a cavallo, concerti e rievocazioni per un viaggio immersivo nel Medioevo ... intoscana.it Cavalieri, giostre, bardi, menestrelli: a Livorno che Medioevo sia - Il programma del festivalLIVORNO Il gran galà pirotecnico, musicale e narrativo che comprende acqua, cielo e terra apre, come da tradizione, il Tuscany Medieval festival. Venerdì 8 maggio alle 21,15 lo show visibile da tutte ... msn.com La sera del 10 maggio la magia prende vita Al Tuscany Medieval Festival torna protagonista l’ Orchestra del Teatro Goldoni Massimo de Bernart di Livorno, pronta a regalarvi un’esperienza unica nel cuore della Fortezza Nuova. Dalle ore 21.00, lasciatevi - facebook.com facebook