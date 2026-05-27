Fortezza Vecchia | Da Sergio Rubini a Dario Ballantini il programma completo e gli ospiti dell' estate 2026

Notizia in breve

Durante l’estate 2026, la Fortezza Vecchia ospiterà vari spettacoli e eventi. Tra gli artisti coinvolti ci saranno attori come Fabrizio Bentivoglio, Sergio Rubini, Francesco Centorame e Alessandro Benvenuti. Verranno presentate anche esibizioni di comicità con Dario Ballantini e performance musicali di gruppi come I Licantropi, Madaus e Abba Dream. La programmazione comprende cinema, musica e comicità, con un calendario ricco di appuntamenti.