Fortezza Vecchia | Da Sergio Rubini a Dario Ballantini il programma completo e gli ospiti dell' estate 2026

Da livornotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l’estate 2026, la Fortezza Vecchia ospiterà vari spettacoli e eventi. Tra gli artisti coinvolti ci saranno attori come Fabrizio Bentivoglio, Sergio Rubini, Francesco Centorame e Alessandro Benvenuti. Verranno presentate anche esibizioni di comicità con Dario Ballantini e performance musicali di gruppi come I Licantropi, Madaus e Abba Dream. La programmazione comprende cinema, musica e comicità, con un calendario ricco di appuntamenti.

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Il cinema con Fabrizio Bentivoglio, Sergio Rubini, Francesco Centorame ed Alessandro Benvenuti, la comicità con Dario Ballantini, la musica con I Licantropi, Madaus e Abba Dream. Questi soltanto alcuni dei numerosi ospiti che, all'interno di un vasto programma di eventi (150 in totale, di cui la. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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