Forte terremoto in Calabria | magnitudo 6.1 la scossa avvertita in tutto il Sud Italia

Alle 00:12 una scossa di magnitudo 6.1 ha colpito la Calabria, avvertita in tutto il Sud Italia e nel Lazio. La terra ha tremato per alcuni secondi, causando danni e panico tra la popolazione. Non sono ancora noti dettagli su eventuali vittime o danni strutturali. I soccorritori sono in allerta e stanno effettuando verifiche nelle zone più colpite. La profondità del sisma è ancora da comunicare.

A mezzanotte e 12 minuti una forte scossa di terremoto è stata avvertita in tutte le regioni del Sud Italia ma anche nel Lazio. L’Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) ha fatto sapere, pochi minuti dopo, che l’epicentro è stato in mare a 250 km di profondità nei pressi di Amantea (Cosenza) con una magnitudo 6.1. Le stime Nonostante la forza, la profondità del sisma ha fatto sì che non ci fossero danni a persone o cose: nel corso della riunione dell’Unità di crisi della Protezione Civile è stato infatti visto che nessuna regione del Sud ha segnalato problematiche. La paura, comunque, è stata tanta: da più parti i cittadini hanno lasciato momentaneamente le loro abitazioni per scendere in strada. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Terremoto nel Mar lonio: Scossa di Magnitudo 5.1 avvertita in tutto il Sud Italia

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