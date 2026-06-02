Forte terremoto in Calabria di Md 6.2 Epicentro in mare a Cosenza

Un terremoto di magnitudo 6.2 è stato registrato in Calabria. L’epicentro si trova in mare, a circa 22 chilometri da Belmonte Calabro, a una profondità di 250 chilometri. La scossa è stata avvertita in diverse zone della regione. Non sono stati ancora segnalati danni o feriti. La Protezione civile sta monitorando la situazione e si attendono aggiornamenti.

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata dall’INGV a mezzanotte e dodici minuti del 2 giugno 2026, al largo della Costa Calabra nord-occidentale nella provincia di Cosenza. L’epicentro è stato localizzato a circa 22 chilometri da Belmonte Calabro, con un ipocentro particolarmente profondo di 250 chilometri sotto il livello del mare. La scossa è stata nettamente percepita in tutta l’area tirrenica della Calabria, da Cosenza fino alle zone costiere, con segnalazioni di vibrazioni anche nei comuni dell’entroterra. Le prime informazioni raccolte nelle ore successive dalle forze dell’ordine e dai Vigili del Fuoco non riportano danni evidenti a persone o edifici. 🔗 Leggi su 2anews.it

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Terremoto in Calabria, scossa avvertita anche nel territorio aretuseo

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