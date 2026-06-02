Forte scossa di terremoto avvertita in tutta Italia L’epicentro in mare davanti alla Calabria Trema sia la costa tirrenica che quella ionica

Notizia in breve

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in tutta Italia, con epicentro in mare davanti alla Calabria. L’evento sismico ha fatto tremare sia la costa tirrenica che quella ionica. La scossa è stata percepita in diverse regioni del sud Italia, con molte persone che hanno sentito un forte movimento del terreno subito dopo mezzanotte. Non sono ancora stati segnalati danni o feriti.