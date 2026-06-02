Forte scossa di terremoto avvertita in tutta Italia L’epicentro in mare davanti alla Calabria Trema sia la costa tirrenica che quella ionica
Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in tutta Italia, con epicentro in mare davanti alla Calabria. L’evento sismico ha fatto tremare sia la costa tirrenica che quella ionica. La scossa è stata percepita in diverse regioni del sud Italia, con molte persone che hanno sentito un forte movimento del terreno subito dopo mezzanotte. Non sono ancora stati segnalati danni o feriti.
Roma, 2 giugno 2026 - Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in tutto il sud Italia dopo mezzanotte. Specialmente in Calabria il sisma è stato sentito anche ai piani bassi sia sulla costa Tirrenica, a Lamezia Terme, che su quella ionica, a Catanzaro. L’Ingv fa sapere che si è trattato di un sisma di magnitudo 6.2 con epicentro al largo della costa. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Palermo: forte scossa di terremoto tra Calabria e Sicilia
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