Forte scossa nel Tirreno | il terremoto fa tremare la Calabria e sveglia il Salento

Notizia in breve

Una forte scossa di terremoto si è verificata nel Tirreno, coinvolgendo Calabria e Salento. L’evento sismico si è verificato poco dopo la mezzanotte, provocando tremori avvertiti nelle province di Lecce e in altre zone del Salento. Non sono stati segnalati danni significativi né feriti. La scossa ha causato paura tra i residenti, alcuni dei quali sono usciti di casa. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno avviato verifiche nelle aree interessate.