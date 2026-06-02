Forte scossa nel Tirreno | il terremoto fa tremare la Calabria e sveglia il Salento

Da lecceprima.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una forte scossa di terremoto si è verificata nel Tirreno, coinvolgendo Calabria e Salento. L’evento sismico si è verificato poco dopo la mezzanotte, provocando tremori avvertiti nelle province di Lecce e in altre zone del Salento. Non sono stati segnalati danni significativi né feriti. La scossa ha causato paura tra i residenti, alcuni dei quali sono usciti di casa. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno avviato verifiche nelle aree interessate.

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LECCE – Una notte di improvvisa e intensa apprensione ha scosso la provincia di Lecce e l’intero territorio salentino, quando le lancette dell’orologio avevano da poco superato la mezzanotte.Dodici minuti dopo le 24 di oggi, martedì 2 giugno 2026, la terra ha tremato in modo netto nel Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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