Terremoto oggi a Reggio Calabria scossa di magnitudo 3.1 con epicentro a San Roberto | I vetri tremavano

Oggi a Reggio Calabria si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.1, con epicentro a San Roberto. La prima segnalazione è arrivata poco prima delle 6, quando i sismografi dell’Ingv hanno rilevato il movimento. Testimoni riferiscono che durante la scossa i vetri hanno tremato. Non ci sono stati segnalati danni o feriti.

La scossa di terremoto di oggi a Reggio Calabria è stata registrata dai sismografi dell’Ingv poco prima delle ore 6.00 di lunedì ed è stata avvertita chiaramente dai residenti in tutta la zona. “Abbiamo sentito tremare i vetri delle porte” hanno raccontato alcuni residenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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