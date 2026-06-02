Calabria forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 Avvertita in tutto il sud fino a Palermo

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata in Calabria e avvertita in tutto il sud Italia, fino a Palermo. L'evento sismico si è verificato poco dopo mezzanotte del 2 giugno 2026. Non sono ancora stati comunicati dettagli su eventuali danni o vittime. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno invitato la popolazione a mantenere la calma.

Roma, 2 giugno 2026 - Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in tutto il sud Italia dopo mezzanotte. Specialmente in Calabria il sisma è stato sentito anche ai piani bassi sia sulla costa Tirrenica, a Lamezia Terme, che su quella ionica, a Catanzaro. L’Ingv fa sapere che si è trattato di un sisma di magnitudo 6.2 con epicentro al largo della Costa Calabra nord occidentale (Cosenza), ad una profondità di 250 km. L'impatto tellurico è stato avvertito fino a Palermo, dove alcuni residenti l'avrebbero percepita in modo significativo. La terra ha tremato anche a Napoli e in alcuni comuni dell'area vesuviana fino ai confini col Salernitano, e in Basilicata, in particolare nelle zone a confine con la Calabria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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