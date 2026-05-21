Terremoto ai Campi Flegrei forte scossa avvertita anche a Napoli alle 5.50 di oggi

Oggi alle 5.50 si è verificata una forte scossa di terremoto nei Campi Flegrei, con avvertimenti anche a Napoli e nelle zone limitrofe. La scossa è stata percepita chiaramente a Pozzuoli e nei quartieri circostanti, provocando timore tra la popolazione. Non sono ancora stati resi noti dettagli sulle eventuali conseguenze o danni causati dall'evento sismico. La Protezione Civile ha avviato verifiche nelle aree interessate.

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