Forte scossa di terremoto avvertita a Napoli | Tremava tutto speriamo non ci siano feriti
Una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 si è verificata con epicentro ad Amantea, lungo la costa calabra. La terra ha tremato intensamente a Napoli e nelle zone circostanti, con molte persone che hanno riferito di aver avvertito chiaramente il movimento. L'evento è stato percepito anche in altri paesi dell’area mediterranea, tra cui Croazia, Montenegro, Grecia e Albania. Non sono stati ancora comunicati eventuali danni o feriti.
La violenta scossa di terremoto con epicentro ad Amantea a largo della costa calabra di magnitudo 6.2 è stata nitidamente avvertita in tutta la Campania, oltre a Croazia, Montenegro, Grecia e Albania.Tante le segnalazioni da Salerno, ad Avellino e soprattutto a Napoli. Si è subito pensato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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