Forte scossa di terremoto avvertita a Napoli | Tremava tutto speriamo non ci siano feriti

Notizia in breve

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 si è verificata con epicentro ad Amantea, lungo la costa calabra. La terra ha tremato intensamente a Napoli e nelle zone circostanti, con molte persone che hanno riferito di aver avvertito chiaramente il movimento. L'evento è stato percepito anche in altri paesi dell’area mediterranea, tra cui Croazia, Montenegro, Grecia e Albania. Non sono stati ancora comunicati eventuali danni o feriti.