Forte scossa di terremoto avvertita a Napoli | le testimonianze

Una scossa di terremoto di magnitudo 6,2 è stata registrata con epicentro ad Amantea, sulla costa calabra. L'evento sismico è stato chiaramente percepito in tutta la regione Campania, così come in Croazia, Montenegro, Grecia e Albania. Nessuna informazione immediata su danni o feriti. La terra ha tremato anche in altre aree del Mediterraneo, dove sono state segnalate percezioni del movimento tellurico.

La violenta scossa di terremoto con epicentro ad Amantea a largo della costa calabra di magnitudo 6.2 è stata nitidamente avvertita in tutta la Campania, oltre a Croazia, Montenegro, Grecia e Albania.Tante le segnalazioni da Salerno, ad Avellino e soprattutto a Napoli. Si è subito pensato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Campi Flegrei, forte scossa di terremoto: trema anche Napoli

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Terremoto 6.2 in Calabria, avvertito in tutto il Sud Italia da Palemo a Bari. Epicentro in mare nel Cosentino reddit