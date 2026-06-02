Formidabile Discoring | le anticipazioni sulla puntata di oggi 2 giugno

Formidabile Discoring: anticipazioni, ospiti e streaming. Questa sera, martedì 2 giugno 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Formidabile Discoring, trasmissione musicale prodotta dalla Rai. Un viaggio attraverso uno dei programmi musicali più iconici e longevi della Rai, ideato da Gianni Boncompagni nel 1977. Sigle, canzoni, conduttori e look in un percorso lungo 13 anni, 14 edizioni e – 411 puntate. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni. La narrazione del primo episodio, dedicato agli anni ’80, è curata da Paola Pardo e arricchita dai ricordi di alcune delle figure più autorevoli legate alla storia del programma, tra cui Barbara Boncompagni, Renzo Arbore, Carlo Conti, Jocelyn e Claudio Cecchetto. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Quarto capitolo della serie dedicata al programma ideato da Gianni Boncompagni, in compagnia di ospitiRivivi la storia della musica con Formidabile Discoring Forever, in onda martedì 2 giugno alle 21.20 su Rai 2. Anticipazioni della puntata. gazzetta.it