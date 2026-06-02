Martedì 2 giugno, in prima serata su Rai 2, torna Formidabile Discoring Forever. Si tratta del quarto appuntamento del progetto speciale firmato da Francesco Valitutti, Emilio Levi e Monica Parente che celebra il leggendario show musicale nato dall'intuizione di Gianni Boncompagni nel 1977. Un viaggio nella storia del format, durato 12 anni per un totale di oltre 400 puntate, che ha attraversato mode d'altri tempi e mutamenti sociali grazie alla musica. Appuntamento alle 21.20 su Rai 2. Realizzato attraverso il patrimonio delle Teche Rai, Formidabile Discoring utilizza una vasta selezione di materiali originali per riportare il pubblico dentro l'atmosfera dell'epoca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Formidabile Discoring Forever su Rai 2: gli ospiti del 2 giugno

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Quarto capitolo della serie dedicata al programma ideato da Gianni Boncompagni, in compagnia di ospitiRivivi la storia della musica con Formidabile Discoring Forever, in onda martedì 2 giugno alle 21.20 su Rai 2. Anticipazioni della puntata. gazzetta.it

Formidabile Discoring, nostalgia che unisce e costa pocoAdesso Techetechete’ ha un altro nome, si chiama macchina del tempo. Ovviamente non sto parlando della trasmissione ortonima (quella titolare del nome anagrafico) ma di uno dei suoi tanti spin-off: ... corriere.it