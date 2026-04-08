Stasera, mercoledì 8 aprile 2026, alle ore 21.30, Canale 5 trasmette in prima serata una nuova puntata di Forbidden Fruit, la serie televisiva che attualmente va in onda anche nel pomeriggio. La puntata, come di consueto, sarà disponibile anche in streaming. La trasmissione mantiene l’appuntamento settimanale con la narrazione delle vicende dei protagonisti, senza variazioni rispetto alle precedenti puntate.

Forbidden Fruit: anticipazioni (trama) e streaming della puntata. Questa sera, mercoledì 8 aprile 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima serata Forbidden Fruit, l’amatissima serie tv attualmente in onda nel pomeriggio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (trama). Sahika convoca nel suo ufficio Ender e le riferisce di essere in possesso di un filmato in cui si vede Yigit che tenta di uccidere sua madre. Sahika ricatta Ender, minacciandola di diffondere il filmato se si rifiuterà di collaborare con lei. Ender racconta tutto a Yigit il quale, infrangendo la promessa fatta alla madre, si precipita da Sahika e la aggredisce. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Forbidden Fruit: le anticipazioni (trama) sulla puntata di oggi, 8 aprile

Forbidden Fruit: le anticipazioni (trama) sulla puntata di oggi, 15 gennaioQuesta sera, giovedì 15 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima serata Forbidden Fruit, l’amatissima serie tv attualmente in...

Forbidden Fruit: le anticipazioni (trama) sulla puntata di oggi, 12 marzoForbidden Fruit: anticipazioni (trama) e streaming della puntata Questa sera, giovedì 12 marzo 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima...

FORBIDDEN FRUIT ANTICIPAZIONI: YILDIZ O AHIKA La Scelta di Halit Sconvolge Tutti

Temi più discussi: Forbidden Fruit 3, le trame della settimana dal 6 all'11 aprile; Forbidden Fruit, le anticipazioni dal 29 marzo al 4 aprile 2026; Forbidden Fruit, le anticipazioni dal 29 marzo al 4 aprile 2026; Forbidden fruit, le trame dal 6 al 12 aprile 2026.

Anticipazioni Forbidden Fruit, Dogac Yildiz svela come finisce tra Yigit e Lila: spoiler| Cambio di rottaAnticipazioni Forbidden Fruit, Dogac Yildiz svela come finisce tra Yigit e Lila? Spoiler bomba: Cambio di rotta e storia d'amore al centro! ... ilsussidiario.net

Come finisce Forbidden Fruit 3, anticipazioni ultima puntata: Leyla fuori controllo tenta di uccidere Sahika, Halit perde tuttoChi cerca come finisce Forbidden Fruit 3 arriva dritto a un finale che non fa sconti: Leyla perde il controllo su Sahika, la finta gravidanza viene ... ilsipontino.net

Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, la tensione cresce quando Leyla, sopraffatta, decide di dimettersi, mentre durante una mostra d’arte Yildiz e Zehra scoprono un quadro che ritrae una donna identica a Yildiz, acquistato proprio da Nadir. Il mistero si - facebook.com facebook