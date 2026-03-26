Vittoria Puccini, la Gialappa's Band, Noemi e Andrea Sarri animano la puntata di Splendida Cornice, tra spettacolo dal vivo, arte visiva e approfondimenti culturali. Torna questa sera, giovedì 26 marzo, in prima serata alle 21.20 su Rai 3 e in live streaming su RaiPlay, Splendida Cornice, il programma condotto da Geppi Cucciari. Oltre due ore di cultura, ironia e satira, tra divulgazione e buon intrattenimento, in un viaggio originale che unisce approfondimento e leggerezza. Ospiti di Splendida Cornice del 26 marzo Tra gli ospiti della puntata ci saranno Vittoria Puccini, protagonista del nuovo film di Carlo Verdone, Scuola di seduzione. la Gialappa's Band con Giorgio Gherarducci e Marco Santin. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Splendida Cornice stasera su Rai 3: Noemi e gli altri ospiti del 26 marzo

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