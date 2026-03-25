Stasera tutto è possibile su Rai 2 | ecco gli ospiti e i giochi del 25 marzo

Stefano De Martino torna su Rai 2 con Stasera tutto è possibile: tra ospiti, giochi esilaranti e la celebre Stanza inclinata, una puntata speciale a tema primavera tutta da ridere. A pochi giorni dall'inizio della primavera, torna il comedy show che trasforma il mercoledì sera in un vero e proprio fenomeno televisivo. Stasera tutto è possibile, condotto da Stefano De Martino, sarà in onda nel prime time di mercoledì 25 marzo alle 21.20 su Rai 2, con la quarta puntata dal titolo STEP in fiore. Tema della puntata: STEP in fiore su Rai 2 Lo show, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, ha conquistato il pubblico diventando un appuntamento cult della rete: la scorsa settimana STEP ha raccolto 2. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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