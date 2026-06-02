Forlì celebra l’80° della Repubblica | l’abbraccio di piazzale della Vittoria tra memoria legalità e futuro

In piazzale della Vittoria, sotto un cielo limpido, si è svolta la cerimonia per l’80° della Repubblica Italiana. Le autorità e i cittadini si sono radunati attorno al monumento centrale, con bandiere e discorsi ufficiali. La commemorazione ha coinvolto la lettura di testi e l’osservanza di un minuto di silenzio, tra momenti di riflessione sulla storia e sui valori di legalità e memoria.

Sotto un cielo limpido che incornicia il monumento di Piazzale della Vittoria, Forlì si è stretta attorno ai valori fondanti della Nazione in occasione dell'80esimo Anniversario della Repubblica Italiana. Una celebrazione solenne e profondamente partecipata, che ha saputo unire il doveroso. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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