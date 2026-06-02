A Benevento si è svolta una cerimonia pubblica per l’80° anniversario del referendum istituzionale del 1946, che ha portato alla nascita della Repubblica. La celebrazione ha coinvolto partecipanti e autorità locali, con discorsi dedicati alla pace, alla legalità e al ruolo dei giovani nel futuro. La giornata ha previsto momenti di commemorazione e riflessione, sottolineando l’importanza di mantenere vivi i valori repubblicani nel tempo.

Tempo di lettura: 3 minuti Una cerimonia partecipata e ricca di significato quella che si è svolta a Benevento in occasione del 2 Giugno, Festa della Repubblica, nell’80° anniversario del referendum istituzionale che nel 1946 ne sancì la nascita. Il momento più solenne della mattinata si è tenuto in Piazza IV Novembre con la tradizionale deposizione della Corona d’alloro al Monumento ai Caduti. Alla presenza del Prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella, e del Comandante Provinciale dei Carabinieri, Marco Keten, la cerimonia ha visto la partecipazione delle principali autorità civili, militari e religiose del territorio. Presenti i Gonfaloni della Provincia e del Comune di Benevento, decorato con la Medaglia d’Oro al Valor Civile, insieme a una folta rappresentanza dei sindaci del Sannio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Festa della Repubblica, Benevento celebra l’80° anniversario: appello a pace, legalità e futuro dei giovani

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