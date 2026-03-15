Forlì Juventus Next Gen 1-0 LIVE | bianconeri sotto con la rete di Coveri Deme e Puczka ad un passo dal gol INTERVALLO

Nella partita tra Forlì e Juventus Next Gen, il risultato finale è 1-0 in favore dei padroni di casa. Coveri ha segnato la rete decisiva, mentre Deme e Puczka sono stati protagonisti di occasioni da gol per gli ospiti. Al momento dell’intervallo, il punteggio resta invariato, con le due squadre che si preparano a riprendere il gioco.

di Marco Baridon Forlì Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C 202526. Dopo il KO interno contro la Vis Pesaro, la Juventus Next Gen vuole riprendere subito il cammino. Bianconeri di Brambilla ospiti del Forlì. Forlì Juventus Next Gen 1-0: sintesi e moviola. FINE PRIMO TEMPO 45’+2? Doppia occasione Next Gen – In contropiede Deme si invola verso la porta e calcia in diagonale, trovando l’opposizione di Martelli. Sulla respinta calcia forte Puczka, ma in spaccata viene murato. 45’+1? Ammonito Owusu – Intervento in ritardo su Coveri, ammonito il centrocampista bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Forlì Juventus Next Gen 1-0 LIVE: bianconeri sotto con la rete di Coveri, Deme e Puczka ad un passo dal gol INTERVALLO Articoli correlati Forlì Juventus Next Gen 1-0 LIVE: Coveri sorprende Scaglia, bianconeri sottodi Marco BaridonForlì Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C... Juventus Next Gen Vis Pesaro 1-2 LIVE: segna Puczka, Deme va ad un soffio dal pareggio!di Marco BaridonJuventus Next Gen Vis Pesaro LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C... Tutti gli aggiornamenti su Forlì Juventus Next Temi più discussi: Serie C | Dove vedere Forlì-Juventus Next Gen; Serie C, girone B: Juventus Next Gen in trasferta a Forlì per uscire dal periodo negativo; Miramari: Contro la Juventus Next Gen servirà il collettivo; Le parole di Massimo Brambilla alla vigilia di Forlì-Juventus Next Gen. Forlì-Juventus Next Gen: i bianconeri torneranno alla vittoria? Formazioni ufficiali11:51 - Le formazioni ufficiali del match: Forlì: Martelli, Mandrelli, Franzolini, Selvini, Farinelli (C), Trombetta, De Risio, Cavallini, Elia, Palomba, Coveri. A ... tuttojuve.com Forlì-Juventus Next Gen: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Forlì-Juventus Next Gen di Domenica 15 marzo 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net Forlì Juventus Next Gen LIVE Segui qui il match facebook #JuventusNextGen Le parole di #Brambilla alla vigilia di Forlì x.com