Roma Juve Primavera 1-1 LIVE | Verde ad un passo dal gol

Nella partita tra la squadra della capitale e quella piemontese, il risultato finale è di 1-1. Durante il match, un giocatore della squadra di casa ha avuto un’occasione per segnare, ma non è riuscito a finalizzare. La partita è valida per la 35esima giornata del campionato di Primavera. La cronaca si è concentrata sui momenti salienti e sulle decisioni arbitrali prese durante l’incontro.

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