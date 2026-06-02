Forchielli | l’Europa rischia di diventare colonia economica della Cina

Notizia in breve

L’Europa rischia di diventare una colonia economica della Cina a causa degli investimenti cinesi nella regione. La Cina utilizza gli investimenti come strumento per aumentare la propria influenza, definito come “cavallo di Troia”. Francia e Germania hanno indebolito la strategia comune contro Pechino, riducendo la coesione tra i paesi europei. Questi fattori pongono sfide alla capacità dell’Europa di mantenere autonomia economica e strategica rispetto alla Cina.