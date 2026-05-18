Negli ultimi tempi si osserva un trend verso un'Europa più orientata alla sovranità nazionale, con alcuni paesi che rafforzano le proprie posizioni indipendentiste. Questa tendenza viene accompagnata da un aumento delle tensioni tra istituzioni europee e governi nazionali, che spesso adottano politiche più autonome. La discussione sulla sovranità si intreccia quindi con questioni di governance, autonomia e relazioni internazionali, influenzando le dinamiche politiche e sociali nel continente.

«Franza o Spagna purché se magna». Era la fotografia di una penisola che aveva smesso di credere in se stessa. Uno spazio geograficamente magnifico e politicamente inerte, che aspettava che fossero altri a decidere per lei. Oggi quella frase descrive l’Europa. Non l’Europa delle dichiarazioni solenni e dei vertici di Bruxelles. L’Europa reale, quella che ha comprato gas dalla Russia fino all’ultimo giorno utile, che ha affidato i propri porti alla Cina senza pretendere in cambio alcuna reciprocità strategica, che discute da anni se avere una politica industriale comune mentre Pechino costruisce filiere complete, dall’estrazione delle terre rare all’automobile finita. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Un’Europa sovranista rischia di diventare una colonia delle autocrazie

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