Nel parco di Via Venezia Giulia a Fonte Nuova, si registra un aumento del degrado. Sono previsti nuovi servizi, tra cui un bar e una ludoteca, per migliorare l’area. Per i prossimi cinque anni, è stato stabilito un accordo di gestione, anche se non sono stati ancora definiti i soggetti incaricati di occuparsi concretamente della cura e della manutenzione del parco.

? Domande chiave Quali nuovi servizi come bar e ludoteca arriveranno nel parco?. Chi gestirà concretamente l'area verde per i prossimi cinque anni?. Come verrà garantita la sicurezza contro il vandalismo nel quartiere?. Quanto riceverà l'associazione per la manutenzione del giardino pubblico?.? In Breve Gestione ANFI per cinque anni con introduzione di ludoteca e bar nel parco.. Contributo comunale di 2.500 euro nel 2026 e 5.000 euro annui fino al 2030.. Delibera numero 82 approvata dalla giunta del sindaco Umberto Falcioni il 22 maggio.. Precedente bando deserto con rinuncia di Alessandro Reggia il 21 maggio 2022.. Il Giardino di Via Venezia Giulia torna a respirare: la nuova gestione affidata all’ANFI. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Fonte Nuova: via al degrado, il parco di Via Venezia Giulia rinasce

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How Medieval Monetary Policy Financed Wars and Built Nations

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