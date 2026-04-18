Samira Lui nuova testimonial di Io sono Friuli Venezia Giulia con l’Udinese

Da 361magazine.com 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Samira Lui è stata scelta come nuova volto della campagna “Io sono Friuli Venezia Giulia”, realizzata in collaborazione con l’Udinese calcio. La sua presenza rappresenta un collegamento tra la regione e il mondo sportivo, rafforzando l’immagine del territorio attraverso questa collaborazione. La campagna mira a promuovere l’identità locale, puntando su una figura riconoscibile e significativa per il pubblico.

Un claim per un volto fortemente rappresentativo. Samira Lui è la testimonial di “Io sono Friuli Venezia Giulia”, in partnership con l’Udinese calcio. La showgirl di origini friuliane è al fianco del club bianconero, per promuovere turismo e identità regionale. Amatissimo volto de “La Ruota della Fortuna”, Samira rappresenta la campagna 202627 fatta di spot, social e iniziative connesse, allo stadio.  per L’intento è di raccontare il Friuli Venezia Giulia al mondo. Il Marketing territoriale punta su un personaggio della tv che vive fortemente il suo legame con la Regione di cui da oggi è madrina. Samira è infatti nata a San Daniele del Friuli ed è cresciuta tra Udine e il mare di Lignano.🔗 Leggi su 361magazine.com

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