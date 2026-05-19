Amianto perenne fonte di guai | come in dieci anni il Friuli Venezia Giulia vuole esserne libero

Negli ultimi dieci anni, in Friuli Venezia Giulia sono stati attuati diversi interventi per eliminare l’amianto. La Direttiva europea 2668, entrata in vigore nel 2023, ha aggiornato i limiti di esposizione all’amianto nei luoghi di lavoro, rappresentando un passo importante in questa direzione. La regione si è impegnata a ridurre il rischio legato a questa sostanza, che da decenni rappresenta una minaccia per la salute pubblica. Gli sforzi sono rivolti a una progressiva bonifica e alla tutela dei lavoratori.

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