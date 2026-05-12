SVOLTA DI CARRIERA! Luciano Darderi piega in rimonta il n3 Zverev e troverà Jodar ai quarti a Roma!

Da oasport.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luciano Darderi ha superato il tennista numero tre al mondo in rimonta durante il torneo di Roma, portandosi così ai quarti di finale. L’italo-argentino ha recuperato da una situazione difficile, annullando quattro match point e vincendo il match in tre set. La partita si è svolta alla BNP Paribas Arena del Foro Italico, dove Darderi ha mostrato una prestazione intensa e determinata. Ora affronterà il suo prossimo avversario nel prossimo turno.

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Uno straordinario Luciano Darderi illumina la BNP Paribas Arena del Foro Italico. L’italo-argentino si esalta, annulla quattro match point e travolge il n.3 del mondo, Alexander Zverev, con il punteggio di 1-6 7-6(10) 6-0 dopo 2 ore e 26 minuti di battaglia epica. Splendida la reazione mentale di Darderi, capace di rialzarsi dopo un primo set sconfortante e di risorgere più volte dalle proprie ceneri nel corso di una seconda frazione al cardiopalma. Un successo costruito con personalità e coraggio, qualità che invece sono mancate completamente a Zverev nei momenti decisivi. Il tennista di Amburgo spreca una quantità enorme di occasioni e incassa una sconfitta durissima per le sue ambizioni.🔗 Leggi su Oasport.it

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