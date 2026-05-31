Fonseca-Ruud | orario precedenti e dove vederla in tv

Oggi, domenica 31 maggio, si disputa agli ottavi di finale del Roland Garros 2026 un match tra Joao Fonseca e Casper Ruud. L'incontro si svolge in diretta tv e streaming. Non sono stati segnalati precedenti specifici tra i due tennisti. La partita si tiene sul campo principale del torneo.

(Adnkronos) – Big match al Roland Garros 2026. Oggi, domenica 31 maggio, Joao Fonseca sfida Casper Ruud – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale dello Slam di Parigi. Il brasiliano arriva al match dopo la vittoria in rimonta contro Djokovic, mentre il norvegese ha battuto, sempre rimontando in cinque set, Paul. La. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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