Alcaraz-Fonseca | orario precedenti e dove vederla in tv

Carlos Alcaraz debutta a Miami affrontando Joao Fonseca nel secondo turno del Masters 1000. L’incontro si svolgerà nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 marzo ed sarà trasmesso in diretta sia in tv che in streaming. Alcaraz, che ha già disputato partite in questa stagione, si prepara a scendere in campo nel torneo statunitense.

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz esordisce a Miami. Nella notte tra oggi, venerdì 20 marzo, e domani, sabato 21, il tennista spagnolo sfida Joao Fonseca – in diretta tv e streaming – nel secondo turno del Masters 1000 americano. Alcaraz arriva alla sfida dopo l'eliminazione in semifinale a Indian Wells per mano di Daniil Medvedev, mentre. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Leggi anche: Sinner-Fonseca: orario, precedenti e dove vederla in tv Leggi anche: Alcaraz-Walton: orario, precedenti e dove vederla in tv ALCARAZ PIEGA FONSECA AL SUPER TIE BREAK! DOVE POTRÀ ARRIVARE IL BRASILIANO Aggiornamenti e contenuti dedicati a Alcaraz Fonseca orario precedenti e... Temi più discussi: ATP Miami 2026, Fonseca si regala il big match con Alcaraz. Dzumhur sulla strada di Sinner; Sorteggio Miami, Sinner contro cattivi e fantasmi, Alcaraz rischia subito Fonseca: quando gioca Jannik; Sinner-Tien, ci si gioca un posto in semifinale: appuntamento alle 21.00; Indian Wells, quando giocano e dove vedere Alcaraz e Sinner. Alcaraz-Fonseca, secondo turno Masters 1000 Miami: orario, quando si gioca e dove vederla in tvIl momento che tutti aspettavano è finalmente arrivato. Carlos Alcaraz e Joao Fonseca si affronteranno per la prima volta e lo faranno nel match valido per il secondo turno del Masters 1000 di Miami. msn.com Alcaraz-Fonseca oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, programma, streamingUn match destinato a diventare un classico? Lo scopriremo. Ma per il momento, godiamoci lo spettacolo. Nella notte tra venerdì 20 marzo e sabato 21 Carlos ... oasport.it Il finalista Wimbledon 2021 affronta Bublik. Esordio complicato per Carlos Alcaraz contro Joao Fonseca - facebook.com facebook La carica di Joao Fonseca in vista della vista con Alcaraz x.com