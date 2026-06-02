Foggia il jazz conquista le piazze | 5 star mondiali per il 2026
Cinque musicisti jazz di fama mondiale si esibiranno a Foggia tra giugno e luglio 2026. Sono stati annunciati artisti di livello internazionale, noti per le loro performance in vari paesi. L’evento prevede concerti nelle piazze principali della città, coinvolgendo pubblico locale e turisti. Le serate saranno dedicate a generi diversi del jazz, con l’obiettivo di promuovere la musica dal vivo e attirare visitatori. L’organizzazione ha confermato la presenza di artisti di rilievo e un calendario di eventi distribuito nel periodo estivo.
? Punti chiave Chi sono i cinque artisti internazionali che suoneranno a Foggia?. Come cambierà il ritmo della città tra giugno e luglio?. Quali generi musicali uniranno la tradizione lirica al jazz moderno?. Perché questa edizione segna un traguardo storico per il festival?.? In Breve 6 giugno Danilo Rea e Flavio Boltro rileggono le arie di Umberto Giordano. 13 giugno Francesca Tandoi presenta l'album SongBook Vol.1 nella Notte Bianca Giordaniana. 30 giugno Mica Millar esegue l'album A Little Bit of Me in Piazza Cesare Battisti. 1 luglio Nate Smith presenta Live Action e 14 luglio Aaron Parks chiude la rassegna. Il Giordano in Jazz 2026: cinque stelle internazionali portano il ritmo della musica mondiale nelle piazze di Foggia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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