Foggia il jazz conquista le piazze | 5 star mondiali per il 2026

Notizia in breve

Cinque musicisti jazz di fama mondiale si esibiranno a Foggia tra giugno e luglio 2026. Sono stati annunciati artisti di livello internazionale, noti per le loro performance in vari paesi. L’evento prevede concerti nelle piazze principali della città, coinvolgendo pubblico locale e turisti. Le serate saranno dedicate a generi diversi del jazz, con l’obiettivo di promuovere la musica dal vivo e attirare visitatori. L’organizzazione ha confermato la presenza di artisti di rilievo e un calendario di eventi distribuito nel periodo estivo.