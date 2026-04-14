Oggi al Foro Italico, un rappresentante delle autorità cittadine ha presentato la strategia che collega i successi del torneo di tennis di Roma con l’immagine internazionale della capitale. La discussione si è concentrata sulla promozione degli Internazionali d’Italia come evento di livello mondiale e sulla presenza del torneo nelle principali piazze cittadine, rafforzando il legame tra l’evento sportivo e la città stessa.

Alessandro Onorato ha delineato oggi al Foro Italico una strategia che vede la capitale come il vero motore dietro il prestigio globale degli Internazionali d’Italia. Durante la presentazione ufficiale del torneo, l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale ha spiegato come la città sia riuscita a trasformare un appuntamento sportivo in un fenomeno mediatico internazionale, sfruttando la bellezza del patrimonio urbano per proiettare il tennis ben oltre i confini del campo da gioco. L’estensione del brand tra le piazze iconiche e il tessuto commerciale. Il successo della manifestazione non si limita più ai celebri campi del Foro Italico, ma si è spostato strategicamente verso il cuore pulsante di Roma.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tennis, Roma conquista il mondo: il torneo invade le piazze iconiche

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