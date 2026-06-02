Foggia auto con a bordo 4 ventenni si schianta e prende fuoco | si salvano appena prima dell'esplosione

Un'auto con quattro giovani a bordo si è schiantata contro una palazzina a Foggia e si è incendiata. I feriti sono stati estratti dall’auto e trasportati in ospedale. La vettura è andata completamente distrutta dalle fiamme, che hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Non sono stati segnalati danni ad altre strutture o persone coinvolte oltre ai quattro giovani. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Foggia, auto con quattro ventenni si schianta contro una palazzina e prende fuoco. Sono tutti feriti e ricoverati in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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