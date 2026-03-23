Si schianta con la moto contro un'auto che poi prende fuoco | grave un 17enne sbalzato sull'asfalto

Un 17enne si è schiantato con la moto contro un'auto nel pomeriggio del 23 marzo ad Almenno San Salvatore (Bergamo). I due mezzi hanno poi preso fuoco. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale d'urgenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: Moto si schianta contro un’auto, nell’impatto muore giovane centauro: Gianluca Callegaro aveva 27 anni

Sterza con la moto per evitare di schiantarsi con uno scooter e vola per 15 metri sull’asfalto: grave un 48enneA Boltiere (Bergamo) un 48enne è rimasto ferito dopo essere caduto dalla moto a seguito di una manovra improvvisa.

Approfondimenti e contenuti su Si schianta con la moto contro un 8217...

Temi più discussi: Moto passata col rosso: morti due giovani a Milano; Ragazzo si schianta con la moto contro il guardrail, poi il volonel dirupo; TRAGEDIA A SAN PROSPERO, 24ENNE SI SCHIANTA CON LA MOTO E MUORE; Moto passa con il rosso e si schianta contro un taxi a Milano: morti due giovani.

Si schianta con la bici contro una moto nella Bergamasca: morto il 25enne Mattia SignorelliIl 25enne Mattia Signorelli ha perso la vita in seguito a un grave scontro tra una moto e la sua bicicletta nei pressi di Colli di San Fermo, nella Bergamasca ... fanpage.it

Milano, moto si schianta contro un’auto: morti un ragazzo di 23 anni e una ragazza di 20Due giovani muoiono in incidente tra moto e auto a Milano, ferito lievemente automobilista. Indagini in corso sulla dinamica dello scontro. blitzquotidiano.it

Bisceglie, paura in via Ruvo: Panda si schianta contro il muretto del ponte, illesi i due occupanti - Un pomeriggio di paura quello vissuto oggi a Bisceglie, poco prima delle 17.00, lungo via Ruvo. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, facebook

Si schianta contro una transenna, sorpresa ubriaca al volante: scatta la denuncia x.com