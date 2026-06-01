Bergamo 14enne scomparsa nel fiume Adda | in corso le ricerche
Una ragazza di 14 anni è scomparsa nel fiume Adda a Medolago, in provincia di Bergamo, nella sera di domenica 31 maggio. Le ricerche sono in corso da parte delle forze dell’ordine e dei soccorritori, ma finora non sono state trovate tracce della giovane. Sul posto sono intervenuti mezzi di soccorso e squadre specializzate, mentre le ricerche continuano senza sosta.
Ancora nessuna traccia della 14enne scomparsa nel fiume Adda a Medolago (Bergamo) nella tarda serata di domenica 31 maggio. Sul posto sono intervenuti carabinieri e Vigili del fuoco, ma della giovane ancora nessuna traccia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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