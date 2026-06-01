Bergamo 14enne scomparsa nel fiume Adda | in corso le ricerche

Notizia in breve

Una ragazza di 14 anni è scomparsa nel fiume Adda a Medolago, in provincia di Bergamo, nella sera di domenica 31 maggio. Le ricerche sono in corso da parte delle forze dell’ordine e dei soccorritori, ma finora non sono state trovate tracce della giovane. Sul posto sono intervenuti mezzi di soccorso e squadre specializzate, mentre le ricerche continuano senza sosta.