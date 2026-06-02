I due italiani coinvolti nella Flotilla di terra sono ancora in carcere in Libia. Martedì sono comparsi davanti al Procuratore libico, che ha deciso di mantenere la custodia cautelare fino alla prossima udienza. Entrambi sono stati trattenuti dopo essere stati fermati in Libia. La loro detenzione prosegue senza ulteriori sviluppi sulla durata o eventuali accuse ufficiali. La prossima udienza è programmata in un momento ancora non comunicato.

I due italiani partecipanti alla Flotilla di terra e trattenuti in Libia, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, sono apparsi martedì davanti al Procuratore libico che ha disposto la continuazione della custodia cautelare fino alla prossima udienza. Il Console generale italiano a Bengasi ha presentato una nuova richiesta formale di visita consolare ai due italiani. È quanto fa sapere la Farnesina in una nota. La Farnesina, l’ambasciata d’Italia a Tripoli e il consolato generale a Bengasi continuano a seguire la vicenda in raccordo con le autorità locali al fine di consentire il rientro in Italia dei connazionali il prima possibile. Le famiglie dei due attivisti sono informate dello stato della detenzione e dei passi diplomatici effettuati per la tutela dei loro familiari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla, restano in carcere i due italiani detenuti in Libia

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