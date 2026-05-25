Flotilla i due italiani fermati in Libia trasferiti a Bengasi e trattati come clandestini

Da lettera43.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due italiani fermati in Libia, sono stati trasferiti a Bengasi e vengono trattati come clandestini. I due facevano parte di un gruppo di italiani coinvolti in un convoglio. Dopo l'arresto, sono stati condotti nella città libica e non hanno ancora ottenuto riconoscimenti ufficiali di status legale. La loro posizione resta da chiarire, mentre si attende eventuali sviluppi sul caso.

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Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, ovvero i due cittadini italiani appartenenti al convoglio internazionale Global Sumud Land Convoy, fermato nella città libica di Sirte mentre era diretto verso la Striscia di Gaza, sarebbero stati trasferiti a Bengasi dalle autorità della Libia orientale e al momento sarebbero trattati come possibili immigrati clandestini. La Farnesina, attraverso l’Unità di crisi, ha avviato verifiche sul caso e segue gli sviluppi in contatto con le autorità competenti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maghreb Sumud Organisation (@maghrebsumudorganisation) Il Global Sumud Land Convoy è partito dalla Tripolitania occidentale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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