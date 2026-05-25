Flotilla di terra 10 attivisti fermati in Libia | cosa sappiamo dei due italiani in attesa di giudizio a Bengasi

Dieci attivisti della Flotilla di terra, tra cui due italiani, sono stati arrestati dalle milizie del generale Haftar a Sirte e trasferiti a Bengasi. Sono in attesa di giudizio con l’accusa di essere clandestini. Non sono stati forniti dettagli sul procedimento legale o sulle accuse specifiche. Gli attivisti sono stati fermati durante le operazioni di controllo delle milizie nella regione. La vicenda riguarda il loro ingresso nel paese e la posizione legale attuale.

Dieci attivisti della Flotilla di terra, tra cui due italiani, sono stati arrestati dalle milizie del generale Haftar a Sirte e trasferiti a Bengasi per essere processati come clandestini. Global Sumud Flotilla: "Atto intimidatorio privo di qualsiasi fondamento giuridico". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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