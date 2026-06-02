Flotilla prolungato il carcere per i due italiani bloccati in Libia | il console chiede una visita Come stanno gli attivisti Domenico e Dina

I due italiani coinvolti nella Flotilla di terra in Libia continuano a essere detenuti nel paese. Il console ha richiesto una visita ai detenuti. Non sono state fornite informazioni sul loro stato di salute o sulle condizioni di detenzione. La loro detenzione, iniziata durante l’attività umanitaria, è stata prolungata. I due attivisti, coinvolti in una mobilitazione parallela alla Flotilla marittima, sono ancora in carcere senza ulteriori dettagli ufficiali.

Restano in carcere i due cittadini italiani fermati in Libia mentre partecipavano alla Flotilla di terra, la mobilitazione umanitaria terrestre nata in parallelo alla Global Sumud Flotilla marittima. Nella giornata di oggi i due connazionali sono comparsi davanti al procuratore libico, che ha disposto la continuazione della detenzione almeno fino alla prossima udienza. A renderlo noto è il ministero degli Esteri, che attraverso una nota ha confermato il costante impegno della rete diplomatica italiana nel seguire la questione. Il console chiede una nuova visita ai due detenuti. Contestualmente, il Console Generale d’Italia a Bengasi, Filippo Colombo, ha presentato una nuova richiesta formale per poter effettuare una visita consolare ai due detenuti. 🔗 Leggi su Open.online

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