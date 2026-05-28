Il console italiano ha visitato due attivisti della Flotilla detenuti nella Libia orientale. Ha riferito che stanno bene, anche se ha sottolineato la necessità di condizioni di detenzione più adeguate. La visita è stata la prima occasione di incontro con i connazionali da quando sono stati arrestati. Non sono state fornite aggiornamenti su eventuali sviluppi legali o sulla durata della detenzione. La delegazione consolare si impegnerà a monitorare la situazione e a garantire il rispetto dei diritti dei detenuti.

Prima visita consolare ai connazionali trattenuti nella Libia orientale. Nessuna novità sulle procedure di espulsione, rallentate dalle festività islamiche La Farnesina segue da vicino la situazione dei due cittadini italiani appartenenti alla “Flottilla terrestre”,attualmente detenutiin una caserma della polizia della Libia orientale. Nella serata di ieri il console generale d’Italia a Bengasi, Filippo Colombo, ha potuto incontrare per la prima volta i due connazionali, verificandone personalmente le condizioni di salute e di permanenza all’interno della struttura. Secondo quanto riferito dal Ministero degli Esteri, il diplomatico ha trovato i due attivisti in buone condizioni generali. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Libia, il console italiano visita i 2 attivisti della Flotilla detenuti: “Stanno bene, ma servono condizioni migliori”

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