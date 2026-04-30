Rendiconto approvato | oltre 2 milioni di euro disponibili per investimenti e manutenzione

Il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2025, un documento che riassume i dati economici e finanziari del Comune. Sono stati resi disponibili oltre 2 milioni di euro destinati a investimenti e lavori di manutenzione. La delibera riguarda le entrate e le uscite dell’ente locale, con particolare attenzione alle risorse allocate per miglioramenti e interventi pubblici.

FRANCAVILLA FONTANA - Il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana ha approvato il rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2025, il documento che fotografa l'andamento economico e finanziario del Comune. Il bilancio chiude con un avanzo di amministrazione di oltre 23 milioni di euro, di.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Leggi anche: Treviglio, approvato il rendiconto 2025: avanzo libero di oltre 4 milioni. Conti in salute e investimenti confermati Bonea, approvato il rendiconto 2025: avanzo di oltre 1,8 milioni di euroNella seduta del consiglio comunale del 27 marzo, è stato approvato il rendiconto di gestione dell’anno 2025 del Comune di Bonea. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Approvato nel Consiglio Comunale del 23 aprile il Rendiconto 2025; Approvato il rendiconto di gestione 2025: solidità finanziaria e visione per il futuro di Casalbordino; Il consiglio comunale di Roseto approva il rendiconto 2025: oltre 2 milioni di avanzo pronti per nuovi investimenti; Il Consiglio di Saint-Vincent ha approvato il rendiconto. L’avanzo libero è di oltre un milione. Approvato il rendiconto 2025 del Comune: avanzo di 36 milioni e investimenti per 31Il Comune di Cremona chiude il 2025 con un avanzo di amministrazione di oltre 36 milioni di euro, un avanzo libero (ossia l’importo che potrà essere re-investito in quanto non soggetto a vincoli) di 3 ... cremonaoggi.it Bilancio 2025 con oltre 2 mln. di avanzo, Nugnes: E' il risultato di tuttiROSETO DEGLI ABRUZZI - Il Consiglio Comunale di Roseto ha approvato ieri sera il rendiconto della gestione per l'esercizio 2025, registrando il voto favorevole compatto delle forze di maggioranza. Il ... ekuonews.it Provincia di Modena, approvato il rendiconto di gestione 2025: 8.1 milioni di saldo positivo Il Consiglio provinciale, nella seduta di giovedì 30 aprile, ha approvato il documento con sette voti a favore e quattro voti contrari... - facebook.com facebook Bonarcado, approvato il rendiconto gestione del Comune x.com