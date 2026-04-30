Un avanzo di circa due milioni di euro è stato destinato a interventi pubblici, con la maggior parte, 1,7 milioni di euro, riservata ai lavori di asfaltatura delle strade e alla sistemazione di marciapiedi. La somma fa parte di un piano di investimenti approvato dall'amministrazione comunale, destinato a migliorare le infrastrutture e la sicurezza urbana attraverso interventi mirati su strade e percorsi pedonali.

Un avanzo di amministrazione di circa due milioni di euro utilizzato per lavori pubblici e la parte più cospicua, di un milione e 700mila euro, è destinata ad asfaltatura strade e sistemazione di marciapiedi. Questo è il risultato del rendiconto di amministrazione del 2025 e di una variante al bilancio da poco approvati dal consiglio comunale e illustrati dall’assessore al bilancio Emanuele Logli e dall’assessore ai lavori pubblici e vicesindaco Alessio Guazzini. "Un avanzo di queste proporzioni non è un fatto episodico di quest’anno – spiega l’assessore Logli – è un dato consolidato negli anni durante la presente amministrazione, si stanno finanziando in questi anni interventi importanti e non si sta indebitando la collettività e nel contempo la cassa dell’ente è solida e regge.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pronti due milioni di euro. Il piano degli investimenti: lavori, strade e sicurezza

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