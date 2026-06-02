È iniziata la demolizione dello stadio, con il primo intervento che ha visto coinvolti il sindaco e il presidente dell’associazione sportiva. La demolizione riguarda i gradoni della Maratona, simbolo dell’impianto. Alla cerimonia di avvio, Andrea Lorentini Caschetto si è distinto per aver dato il primo colpo con una picconata, indossando un gilet giallo. L'intervento segna l'inizio dei lavori di rinnovamento dello stadio, considerato il progetto più importante in programma.

di Andrea Lorentini Caschetto in testa e gilet giallo, la prima picconata ai gradoni della Maratona l’hanno data il Sindaco Ghinelli e il presidente Manzo. Preceduta dal taglio del nastro affidato al primo cittadino in una delle sue ultime uscite pubbliche con la fascia tricolore addosso: "Tutto merito del presidente dell’Arezzo se oggi siamo qui. Ha avuto coraggio, audacia e visione. L’augurio che gli faccio, e che rivolgo a tutta la città, è vedere la squadra salire sempre più in alto". Dopo qualche minuto il capocantiere Pino Manni, ha suonato la sirena ed è entrata in azione la pinza meccanica che ha iniziato a demolire la parte alta del settore che nelle prossime settimane sarà completamente raso al suolo per essere poi ricostruito come da cronoprogramma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fischio d’inizio per lo stadio. Manzo e Ghinelli lanciano il cantiere più importante. Demolizione della Maratona

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