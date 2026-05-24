Voto disgiunto? Tranquilli: non esplode la scheda e non arriva la municipale Donzelli rassicura Saione. Saione risponde con una rissa e cinque volanti Dopo anni di rendering, conferenze e promesse, arrivano finalmente reti e operai: il Comunale muove il primo mattone verso il futuro Le reti arancioni sono comparse attorno alla Maratona e il cantiere del nuovo stadio è ufficialmente partito. In attesa delle demolizioni e dei primi interventi strutturali, da Palazzo di Governo filtra ottimismo sulla possibilità di consentire le partite del sabato oltre le 17, limitando i disagi per il mercato di viale Giotto. Dopo anni di annunci, il Comunale entra finalmente nella fase operativa della sua trasformazione. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Maratona ai ferri corti: il nuovo stadio entra in cantiere

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Cantiere per il nuovo stadio. Così rinasce la MaratonaSul cantiere del nuovo stadio, i lavori continuano seguendo il cronoprogramma stabilito, con solo un cambio di lotti.

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