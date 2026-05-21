Cantiere per il nuovo stadio Così rinasce la Maratona

Sul cantiere del nuovo stadio, i lavori continuano seguendo il cronoprogramma stabilito, con solo un cambio di lotti. Lo studio dell’architetto Fayer ha confermato che non ci saranno modifiche alle tempistiche, ma solo uno spostamento di aree di intervento. La ristrutturazione della struttura è in corso, anche se alcuni dettagli sono stati aggiornati rispetto ai piani iniziali. La fase attuale riguarda principalmente la redistribuzione delle zone di lavoro all’interno del sito.

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"Il crono programma rimane invariato, ci sarà solo uno spostamento di lotti", confermano dallo studio dell’architetto Fayer. Prestissimo partiranno i lavori al nuovo stadio. Con un cambio di programma: il campo verrà spostato il prossimo anno, mentre le ruspe si concentreranno subito sulla demolizione della maratona. "I lavori al via da fine maggio, al massimo i primi di giugno". Il cambio di programma per non correre il rischio di dover giocare altrove l’inizio della prossima stagione. Stanno quindi per partire i lavori. Dopo i sopralluoghi e le consultazioni la decisione di rispettare le tempistiche ma di dare la priorità ad altri interventi rispetto a quanto deciso all’inizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cantiere per il nuovo stadio. Così rinasce la Maratona ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Timelapse dei lavori per il nuovo stadio di Arezzo Sullo stesso argomento Mentre il nuovo stadio divide, il vecchio Sinigaglia rinasce: curva dopo curvaMentre il Como ha già messo in cassaforte l'Europa League, con la Champions che a una sola giornata dalla fine del campionato appare un sogno... Buche Gattelli, 460mila euro per il nuovo polmone verde: così rinasce l'oasi di LugoAl via i lavori finanziati dai fondi europei: nuova area umida, barriere fonoassorbenti contro lo smog e una passerella in legno per passeggiare sul... Nuovo Quaderno #Inail: esperienze e soluzioni per ridurre gli infortuni negli appalti. Per garantire sicurezza, formazione, innovazione e collaborazione lungo tutto il ciclo del cantiere. urly.it/31fjzk x.com Ciclovia 9, parte il cantiere per il nuovo tratto: costa quasi un milioneSono iniziati a Reggio i lavori per il completamento della Ciclovia 9 e della Greenway del Crostolo, un intervento ... ilrestodelcarlino.it Il Commodore 64 ha appena ricevuto un NUOVO annuncio TV... nel 2026. reddit Ospedale Nuovo Santa Chiara in Cisanello: in arrivo altri 20 milioni. Inaugurato il robot Symani per la supermicrochirurgiaLo stanziamento annunciato durante la visita del presidente della Regione Giani e dell’assessora Monni al cantiere dove è stato raggiunto il 70% dei lavori: prevista la fine nel 2027 ... intoscana.it