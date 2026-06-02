Due scritte contro la premier sono state trovate oggi in un sottopasso nel Quartiere 2 di Firenze. Le frasi, “Meloni I° della lista” e “Meloni appesa”, invocano la morte della presidente del consiglio. La sindaca ha ordinato la cancellazione delle scritte. La denuncia è stata presentata da un cittadino. La polizia ha avviato indagini per identificare gli autori.

FIRENZE – “Meloni I° della lista”, “Meloni appesa”. Sono due scritte apparse oggi in un sottopasso del Quartiere 2 di Firenze che invocano la morte della presidente del consiglio, Giorgia Meloni. Le fotografie delle scritte minatorie le ha pubblicate sulla propria pagina Facebook Simone Sollazzo, consigliere di quartiere nel gruppo di Fratelli d’Italia. Intanto, però, la sindaca, Sara Funaro, ha fatto sapere di aver già disposto la rimozione delle scritte. “Nel giorno della Festa della Repubblica mi sono imbattuto in queste scritte nel Quartiere 2 che invocano la morte del Presidente del Consiglio – ha scritto Sollazzo in un post -. Un episodio vergognoso che non può essere liquidato come una semplice bravata o come una manifestazione di dissenso politico. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Segui gli aggiornamenti su Firenze.

© Firenzepost.it - Firenze: scritte contro la premier Meloni in un sottopasso. La denuncia di Sollazzo. Sindaca Funaro ha ordinato di cancellarle

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Firenze: scritte d’odio contro Meloni, Sollazzo denuncia l’attoA Firenze, sono state trovate scritte d’odio rivolte alla premier, e un rappresentante politico ha denunciato l’atto.

Firenze, scritte contro Giorgia Meloni: “Sei la prima della lista”. La solidarietà di Funaro: “Le toglieremo”Due scritte minatorie e ingiuriose contro la presidente del consiglio sono state trovate su un sottopasso nel Quartiere 2 di Firenze.

Temi più discussi: Firenze, la sindaca Funaro consegna le Chiavi della Città al sindaco di Kyiv Vitaliy Klitschko; Il sindaco di Barcellona: Stop ai B&B entro il 2028. Noi e Firenze sulla strada giusta contro gli affitti brevi per i turisti; Firenze, Movida estiva: confermati steward nelle piazze; Stop ai nuovi B&B anche fuori dal centro storico, Firenze si divide.

Firenze: scritte contro la premier Meloni in un sottopasso. La denuncia di Sollazzo. Sindaca Funaro ha ordinato di cancellarleMeloni I° della lista, Meloni appesa. Sono due scritte apparse oggi in un sottopasso del Quartiere 2 di Firenze che invocano la morte della presidente del consiglio, Giorgia Meloni. Le fotografie ... firenzepost.it

Firenze, scritte contro Giorgia Meloni: Sei la prima della lista. La solidarietà di Funaro: Le toglieremoLa premier bersaglio di alcuni messaggi comparsi in un sottopasso nella zona del Quartiere 2. La sindaca: Siamo già al lavoro per rimuoverle ... lanazione.it